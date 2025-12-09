تواصل الشركات المتخصصة في تعليب المنتجات الحمضية أعمالها خلال الفترة الحالية، تزامنا مع ارتفاع الطلب عليها، وتظهر الصورة أحد المعامل في الصين خلال مراحل معالجة البرتقال في معلبات بهدف تصديره إلى 140 دولة (إيكونومي دايلي الصينية).
تواصل الشركات المتخصصة في تعليب المنتجات الحمضية أعمالها خلال الفترة الحالية، تزامنا مع ارتفاع الطلب عليها، وتظهر الصورة أحد المعامل في الصين خلال مراحل معالجة البرتقال في معلبات بهدف تصديره إلى 140 دولة (إيكونومي دايلي الصينية).
Specialized companies in canning acidic products continue their operations during the current period, coinciding with the rising demand for them. The image shows one of the factories in China during the stages of processing oranges in cans with the aim of exporting them to 140 countries (Chinese Economy Daily).