تواصل الشركات المتخصصة في تعليب المنتجات الحمضية أعمالها خلال الفترة الحالية، تزامنا مع ارتفاع الطلب عليها، وتظهر الصورة أحد المعامل في الصين خلال مراحل معالجة البرتقال في معلبات بهدف تصديره إلى 140 دولة (إيكونومي دايلي الصينية).