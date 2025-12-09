استقر سعر الذهب اليوم مع وضع المستثمرين في الحسبان خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة إلى حد بعيد، بينما يستعدون لإشارات على أن البنك قد يتبنّى دورة تيسير نقدي أبطأ من المتوقع في اجتماعه في وقت لاحق اليوم.

واستقر سعر المعدن الأصفر في المعاملات الفورية عند (4186.99) دولار للأوقية في الساعة 02:31 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.1%) لتصل إلى (4215.80) دولار للأوقية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة عند (58.10) دولار للأوقية بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند (59.32) دولار يوم الجمعة، وارتفع سعر البلاتين (0.5%) إلى (1650.20) دولار، وزاد سعر البلاديوم (0.4%) إلى (1471.25) دولار.