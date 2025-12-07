أظهر تقرير حديث اعتماد العديد من المصانع وورش العمل على أذرعة الروبوت في إتمام أعمالها، نظراً إلى سرعة أداء مهماتها، وقلة تكلفتها. وتظهر الصورة خط إنتاج آلي يعتمد بشكل كبير على الروبوتات. (إيكونومي دايلي الصينية)