أظهر تقرير حديث اعتماد العديد من المصانع وورش العمل على أذرعة الروبوت في إتمام أعمالها، نظراً إلى سرعة أداء مهماتها، وقلة تكلفتها. وتظهر الصورة خط إنتاج آلي يعتمد بشكل كبير على الروبوتات. (إيكونومي دايلي الصينية)
A recent report showed that many factories and workshops rely on robotic arms to complete their tasks, due to their speed in performing tasks and low costs. The image shows an automated production line that heavily relies on robots. (Chinese Economy Daily)