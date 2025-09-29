يتوجه قادة الكونغرس إلى البيت الأبيض، اليوم (الإثنين)، وسط توقعات منخفضة من كلا الحزبين بتجنب إغلاق حكومي جزئي، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء التمويل الفيدرالي وتوقف بعض الوكالات عن العمل.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق على عقد الاجتماع نهاية الأسبوع بعد أن ألغى لقاءً كان مقرراً سابقاً، إلا أن البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس لم يُظهروا أية مؤشرات على تغيير مواقفهم. فالجمهوريون يطالبون بتمرير مشروع قانون مؤقت يمتد لسبعة أسابيع قبل الدخول في أية تسويات، بينما يصر الديمقراطيون على تخصيص مليارات إضافية لتمويل الرعاية الصحية قبل الموافقة على خطة الجمهوريين.وفي خطوة لرفع سقف التحدي، أصدر مدير مكتب الموازنة في البيت الأبيض، راسل فوت، تعليمات للوكالات بإعداد قوائم بالموظفين الذين قد يتم الاستغناء عنهم في حال توقف التمويل، وذلك إلى جانب الإجازات القسرية وتأخر صرف الرواتب المعتادة في أوقات الإغلاق السابقة. وستتوقف أنشطة الحكومة جزئياً اعتباراً من الساعة 12:01 صباح يوم (الأربعاء) إذا لم يقر الكونغرس حلاً مؤقتاً، وفقا لتقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال».