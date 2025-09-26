عدد المنصات ارتفع إلى 424 منصة بنهاية الأسبوع الماضي (متداولة)
ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من شهر سبتمبر، بحسب بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز» اليوم (الجمعة)، مما يشير إلى زيادة الإنتاج الأمريكي من الخام مستقبلاً.

وكشفت البيانات أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار 6 منصات إلى 424 منصة خلال الأسبوع الماضي، ليواصل الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي.

في المقابل، تراجع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصة واحدة إلى 117 منصة خلال نفس الفترة.
