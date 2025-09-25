شارك وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، في لقاءٍ حول قطاع التعدين السعودي، عقد في العاصمة الصينية بكين، بتنظيمٍ من الوزارة وبالتعاون مع جمعية التعدين الصينية، وذلك لتسليط الضوء على رحلة تطور قطاع التعدين بالمملكة، واستعراض الفرص الاستثمارية التي يتيحها أمام شركات التعدين العالمية.وأكّد الخريف في كلمته خلال اللقاء، متانة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، التي تعد ركيزة أساسية لتوسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاع التعدين، وتنمية الاستثمارات المشتركة في جميع مراحل التعدين ابتداءً من الاستكشاف حتى الاستغلال والمعالجة.واستعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030 بتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية؛ لتعظيم الاستفادة منه في مسيرة التنوع الاقتصادي، مشيرًا إلى الفرص الواعدة التي تتيحها الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية أمام شركات التعدين الصينية، خصوصا مع بيئة الاستثمار الجاذبة، وحوافزها الاستثنائية، التي نتجت عن تحسين نظام الاستثمار التعديني ليصبح من أفضل الأطر التنظيمية عالميًا.وأشاد الوزير الخريّف باستثمارات الشركات الصينية في برامج الاستكشاف والمسح الجيولوجي التي تستهدف تغطية منطقة الدرع العربي بما يعادل نحو ثلث مساحة المملكة، حيث أسهمت تلك البرامج في رفع تقديرات الثروات المعدنية من 1.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون دولار.وأشار إلى المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، المرتكزة على مقومات إستراتيجية تشمل الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، والبنية التحتية المتطورة، وأسعار الطاقة التنافسية، إلى جانب سهولة إصدار التراخيص وتبسيط الإجراءات الحكومية، منوهًا بالممكنات والحوافز التي تقدمها منظومة الصناعة والثروة المعدنية لدعم الاستثمارات، وتيسير رحلة المستثمرين في القطاع.واختتم الوزير كلمته خلال اللقاء بدعوة المشاركين إلى حضور النسخة الخامسة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي تنظمه الوزارة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2026.وشهدت ورشة العمل مشاركة أكثر من عشرين شركة تعدين صينية، وتضمنت عروضًا تقديمية حول الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، ومناطق الاستكشاف التعديني في المملكة، والحوافز والممكنات الموجهة للمستثمرين، وأحدث الممارسات المستدامة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تحفيز الابتكار والحلول الذكية في عمليات التعدين وإدارة المناجم.وتأتي مشاركة الخريف في اللقاء ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، والتي تستهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.