منصات التنقيب عن النفط تراجعت إلى 411 منصة (متداولة)
تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاع استمر أسبوعين متتاليين أنهى سلسلة من الانخفاض دامت 14 أسبوعاً.

وبحسب بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز» اليوم (الجمعة)، انخفض عدد منصات التنقيب النشطة عن النفط بمقدار منصة واحدة إلى 411 منصة خلال الأسبوع المنتهي في الثاني والعشرين من أغسطس.

لكن عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي ظل دون تغيير عند 122 منصة خلال نفس الفترة، وفقاً لما ورد في البيانات.
