تراجعت أسعار خام الحديد خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، لتسجل خسائر أسبوعية، وسط ضعف الطلب في قطاع العقارات وتباطؤ نشاط البناء في الصين بسبب الطقس.وانخفض عقد خام الحديد تسليم ِشهر يناير لعام 2026 في بورصة «داليان» الصينية بنسبة 1.1% إلى 776 يوانًا (108.03 دولار) للطن، مسجلًا خسائر أسبوعية بنسبة 1%.وفي بورصة سنغافورة، هبطت العقود الآجلة لخام الحديد تسليم سبتمبر بنسبة 0.25% إلى 101.85 دولار للطن، في بداية تداولاته اليومية.وتراجع إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 4% إلى 79.66 مليون طن خلال شهر يوليو، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر، في ظل مساعي بكين للحد من الطاقة الإنتاجية الفائضة، بجانب تأثير درجات الحرارة المرتفعة والأمطار الغزيرة على أنشطة البناء.كما انخفضت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما تراجع الاستثمار العقاري 12% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 2025، مقارنة بالفترة نفسها من 2024، رغم الحوافز التي أطلقتها حكومات محلية لدعم المبيعات.