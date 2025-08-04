تراجع مؤشر الدولار خلال تعاملات الإثنين، بعدما تسببت بيانات التوظيف المخيبة للآمال في تعزيز التوقعات بخفض وشيك في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي.وهبط المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات أخرى رئيسية بنسبة 0.25% إلى 98.92 نقطة، في بداية تداولاته اليومية.وانخفض اليورو بنسبة 0.25% عند 1.1555 دولار، بينما ارتفعت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.3% إلى 147.83 ين.فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.327 دولار، مع التركيز على اجتماع بنك إنجلترا المقرر يوم (الخميس) القادم، مع توقعات بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أقل من المتوقع خلال شهر يوليو، فيما تم تخفيض أرقام التوظيف للشهرين السابقين بمقدار كبير بلغ 258 ألف وظيفة، ما يشير إلى تدهور واضح في أوضاع سوق العمل.