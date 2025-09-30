«ستاندرد آند بورز»: إبقاء تصنيف أستراليا الائتماني عند «AAA»

تثبيت الفائدة

أوضاع العمل

أبقت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني لأستراليا عند مستوى AAA الممتاز دون تغيير.ورحّب وزير الخزانة الفيدرالي الأسترالي جيم تشالمرز في بيان بهذا القرار، موضحًا أنه يعكس ثقتها بمسار أستراليا المالي واستقرار الدين العام في المستقبل القريب.وقال تشالمرز: إن هذا التصنيف يعد «تعبيرًا صريحًا عن الثقة» في إدارة الحكومة الأسترالية للشؤون الاقتصادية.وتعد أستراليا واحدة من 9 دول فقط في العالم التي تحافظ على تصنيف AAA الممتاز من جميع وكالات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى.وكان بنك الاحتياطي الأسترالي، قد أعلن، استمرار تثبيت سعر الفائدة الرئيسية، وهو ما جاء متفقًا مع أغلب التوقعات، مع تحذير من أن معدل التضخم في الربع الثالث قد يكون أعلى من المتوقع، مما دفع المتعاملين في أسواق المال إلى خفض توقعاتهم بشأن تخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب.وأكد مجلس إدارة البنك، في اجتماعه، اليوم، استمرار سعر الفائدة عند 3.6% بعد خفضه 3 مرات خلال العام الحالي، مشيراً إلى أنه ما زال حذراً بشأن التوقعات الاقتصادية، وأن أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية ستعتمد على البيانات الاقتصادية.وقال البنك في بيان: «مع ظهور مؤشرات على تعافي الطلب الخاص، وإشارات استمرار ارتفاع التضخم في بعض القطاعات، واستقرار أوضاع سوق العمل بشكل عام، قرر المجلس الحفاظ على مستوى سعر الفائدة الحالي».وجاء قرار تثبيت الفائدة الأسترالية في وقت عدل فيه بعض الاقتصاديين توقعاتهم بشأن خفض سعر الفائدة الرابع من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، متوقعين حدوثه في العام القادم بدلاً من نوفمبر 2025؛ بسبب مخاوف من عودة ضغوط التضخم في ظل استمرار نقص العمالة في سوق العمل.