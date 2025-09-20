الصين تؤسس 42435 شركة خلال 8 أشهر

قطاعات عالية التقنية

كشفت وزارة التجارة الصينية إنشاء إجمالي 42435 شركة ذات استثمار أجنبي في البر الرئيسي الصيني خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضيين 2025، بزيادة 14.8% على أساس سنوي.وخلال هذه الفترة، بلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 506.58 مليار يوان (71.22 مليار دولار)، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي في قطاع التصنيع وصناعة الخدمات خلال نفس الفترة 129.03 مليار يوان و366.19 مليار يوان على الترتيب.أما في القطاعات عالية التقنية، فقد بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر قيد الاستخدام الفعلي 148.28 مليار يوان، إذ شهد الاستثمار الأجنبي في خدمات التجارة الإلكترونية، وتصنيع معدات الفضاء، وصناعة الأدوية الكيمياوية، وتصنيع الأدوات الطبية زيادات بنسبة 169.2% و37.5% و32.2% و19.2% على التوالي.ومن حيث مصادر الاستثمار، شهدت الصين ارتفاعا في تدفقات الرساميل القادمة من اليابان وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة بنسبة 58.9% و37.2% و24.5% و1.8% على الترتيب.