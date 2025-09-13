ترمب لـ«الأطلسي»: أوقفوا شراء النفط الروسي





عقوبات ثانوية

بعث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب برسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي اليوم، يحثهم فيها على وقف شراء النفط الروسي، وفرض عقوبات كبيرة على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا.وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول حلف شمال الأطلسي على فعل الشيء نفسه وتبدأ في ذلك، وعندما تتوقف جميع دول الحلف عن شراء النفط من روسيا».واقترح أن يفرض الحلف، كمجموعة، رسوماً جمركية تتراوح بين 50 بالمئة و100 بالمئة على الصين لإضعاف تعاونها الاقتصادي مع روسيا.ويأتي هذا في أعقاب تهديدات ترمب السابقة بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها مثل الصين والهند، وهما من أكبر المشترين، إذا لم يحرز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي قد فرض أخيراً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 % على البضائع الهندية، عازياً ذلك إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي، لكنه لم يتخذ إجراءً مماثلا ضد الصين.