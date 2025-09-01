ألمانيا: تراجع ملموس لثقة المستهلكين

أظهرت نتائج مسح لاتحاد متاجر التجزئة في ألمانيا تراجعاً كبيراً لثقة المستهلكين في البلاد، إذ قال الاتحاد الذي يمثل المتاجر الصغيرة اليوم: «لا يبدو أن هناك تعافياً للاستهلاك الخاص في الأفق».وأشار الاتحاد إلى أن مزاج المستهلكين تراجع بوضوح. وقال: «المستهلكون لا يعتقدون أن الموقف الاقتصادي عموماً سيتحسن بسرعة».ويعتمد تقييم اتحاد متاجر التجزئة الألماني على مسح شمل 1,600 مستهلكاً.وأضاف الاتحاد في تقريره: «حتى الآن لم تنجح الحكومة الاتحادية في ترجمة كلماتها إلى أفعال، وتعزيز ثقة المستهلكين في عودة النمو الاقتصادي عموماً».وارتفع معدل التضخم في ألمانيا أكثر من المتوقع في أغسطس مما أضاف إلى العوامل السلبية في يوم شهد ارتفاع معدل البطالة ليتجاوز 3 ملايين للمرة الأولى منذ عقد.وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع معدل التضخم إلى 2.1%.وتأتي البيانات الألمانية قبيل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو مستقراً عند 2% في أغسطس الماضي.