خرج الفنان اللبناني رامي عياش عن صمته، لحسم الجدل المثار حول مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، أُرفقت به إحدى أغنياته، في محاولة للإيحاء بأن الشخص الظاهر في المقطع هو الفنان اللبناني.

حقيقة الفيديو المتداول

ونفى عياش، في بيان نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، أي صلة له بالفيديو، مؤكداً أن الشخص الظاهر فيه ليس هو، متمنياً في الوقت نفسه للفنان الحقيقي الذي ظهر في المقطع السلامة والشفاء العاجل.

تحذير من الشائعات

وأشار الفنان اللبناني إلى تكرار تداول أخبار ومقاطع مسيئة أو مضللة خلال الفترة الماضية، وربطها باسمه، مؤكداً احترامه لحرية التعبير والنقد، لكنه شدد على رفض اختلاق الوقائع أو نسب محتوى إليه لا علاقة له به.

وطالب عياش وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكداً احتفاظه بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه أي إساءة أو تضليل متعمد باسمه.

خلاف مستمر مع فضل شاكر

وفي سياق مختلف، سبق أن تحدث رامي عياش عن الخلاف المستمر بينه وبين مواطنه الفنان فضل شاكر، مؤكداً أن القطيعة بينهما لا تزال قائمة حتى الآن، وأنه لم يتلقَّ توضيحاً مباشراً منه بشأن أسباب الأزمة التي تعود إلى سنوات طويلة.

وأوضح عياش أنه إذا كان قد أخطأ في حق شاكر، فهو مستعد للاعتذار، لكنه يرى في المقابل أنه لا من المنطقي توجيه اتهامات أو انتقادات إليه دون معرفة أسباب الخلاف ومنحه فرصة للرد.