أعلنت إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية السورية نجاحها في فك لغز سرقة منزل الفنانة السورية منى واصف، بعد تحقيقات قادت إلى توقيف رجل وزوجته، تبين أنهما نفذا الجريمة مستغلين امتلاكهما نسخة من مفاتيح المنزل.

اكتشاف السرقة

وأوضحت منى واصف، في تسجيل نشرته وزارة الداخلية، أنها اكتشفت الواقعة فور عودتها من لبنان قبل أيام من عيد الأضحى، حيث وجدت المنزل في حالة فوضى، قبل أن تتأكد من اختفاء وسرقة مبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية تقدر 185 ألف دولار أمريكي و100 ألف درهم إماراتي، إلى جانب مشغولات ذهبية محفوظة داخل المنزل.

أدلة جنائية تكشف المتهمين

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تمكنا من دخول المنزل دون كسر أو عنف، فيما حاولا تضليل المحققين بإزالة البصمات باستخدام الزيت ومواد تنظيف، إلا أن فرق الأدلة الجنائية نجحت في رصد قرائن مهمة داخل المكان، كان أبرزها أعقاب سجائر ما ساعد في تحديد هوية المتورطين.

اعترافات المتهم

وخلال استجوابه، أقر المتهم بسرقة محتويات الخزنة، معترفًا بأنه أنفق جانبًا من الأموال على شراء عدة عقارات في ريف دمشق، إضافة إلى سيارة من طراز «لاند روفر».

وأكدت وزارة الداخلية أن التحقيق اعتمد على تحليل الأدلة الجنائية والتعامل العلمي مع تفاصيل مسرح الجريمة، وهو ما أسهم في كشف الجناة واستعادة جانب من المسروقات.