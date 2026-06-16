في أمسية امتزجت فيها ملامح الفن بروح الوفاء الوطني، احتفت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بإعلان الفائزين في جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه في نسختها التاسعة، التي جاءت هذا العام تحت عنوان «الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز»، وسط حضور ثقافي وفني وإعلامي كبير، جسّد المكانة التي باتت تحتلها الجائزة في المشهد التشكيلي السعودي، وقدرة الفن على توثيق سيرة القادة واستحضار قيمهم ومنجزاتهم بلغة اللون والجمال.

وشهدت الجائزة إقبالاً واسعاً من الفنانين والفنانات من مختلف مناطق المملكة، إذ استقبلت 787 مشاركة فنية مثّلت 42 مدينة ومحافظة، تأهل منها 61 عملاً إلى المرحلة النهائية، في مؤشر يعكس اتساع حضور الجائزة وتنامي أثرها بين المبدعين والمهتمين بالفنون البصرية.

وتواصل جائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه مسيرتها بوصفها الجائزة المتخصصة في فن البورتريه على مستوى الشرق الأوسط، إذ نجحت على مدى تسع نسخ في استقطاب 3925 مشاركة فنية، وأسهمت في إبراز العديد من التجارب الإبداعية الشابة والمحترفة، لترسخ مكانتها منصة ثقافية وفنية تحتفي بالإنسان والهوية والجمال.

وفي كلمة حملت الكثير من الشغف بالصورة والذاكرة الوطنية، استعرض الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود مجموعة من أعماله الفوتوغرافية التي وثّق من خلالها محطات مختلفة من مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كاشفاً ما تختزنه تلك الصور من دلالات إنسانية ووطنية وتاريخية تجسد ملامح قائد ومسيرة وطن، كما جدد الأمير فيصل بن عبدالله التزام «ليان الثقافية» بمواصلة دعم الجائزة، مؤكداً أنها تجاوزت كونها منافسة فنية لتغدو منجزاً ثقافياً راسخاً ومنصة وطنية تحتفي بالإبداع وتسهم في تمكين الفنانين وترسيخ حضور الفنون البصرية في المملكة.

ورحب رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل بالحضور، مؤكداً أن الجائزة أصبحت أحد المشاريع الثقافية والفنية الرائدة التي أسهمت في دعم فن البورتريه وتعزيز حضوره في المشهد التشكيلي السعودي، مستعرضاً أبرز المنجزات التي حققتها منذ انطلاقتها.

من جانبه، عبّر الفنان ضياء عزيز ضياء عن سعادته بما بلغته الجائزة من حضور وتأثير، مشيراً إلى أن المستوى الفني للأعمال المشاركة هذا العام يعكس التطور المتسارع الذي يشهده الفن التشكيلي السعودي، وما يمتلكه الفنانون السعوديون من قدرات إبداعية وتجارب نوعية تستحق الاحتفاء.

وأعرب رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان عن اعتزاز الجامعة باستضافة الجائزة، ودعمها للمبادرات الثقافية والفنية التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية الإبداع، وتعزز جسور التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية.

وتخللت الأمسية قصيدة وطنية للشاعر جاسر الأحمدي، فيما قدّم الموسيقار الدكتور مدني عبادي فقرة موسيقية على آلة القانون، عزف خلالها معزوفة وطنية لاقت استحسان الحضور وتفاعلهم.

وفي ختام الحفل أُعلنت أسماء الفائزين بجائزة ضياء عزيز ضياء للبورتريه في نسختها التاسعة، وفازت الفنانة إيمان منصور اللويمي بالمركز الأول، وجاء الفنان فائع الألمعي في المركز الثاني، فيما حلت الفنانة غيداء عبدالله الدهري في المركز الثالث.

وفاز بالمراكز من الرابع إلى العاشر كل من؛ سعيد الشهراني، وفهد خليف، وعبداللطيف الكرماني، وماجد المقرن، ومها العسكر، ومنال البخاري، ومحمد صالح.

وعقب إعلان النتائج جرى تكريم الفائزين والداعمين وشركاء النجاح ولجنة التحكيم والجهات المساندة، وسط إشادة واسعة بالمستوى الفني للأعمال المشاركة، وما حملته من رؤى بصرية جسدت موضوع الجائزة «الملك سلمان.. الإنسان والإنجاز»، واستحضرت جوانب من سيرة قائد ارتبط اسمه بمسيرة التنمية والبناء والإنسان.

وأعرب مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة المشرف العام على اللجنة المنظمة للجائزة محمد بن إبراهيم آل صبيح، عن اعتزازه بما حققته الجائزة من أثر في إثراء الحركة التشكيلية السعودية ودعم الفنانين، مؤكداً أن النسخة التاسعة نجحت في ترجمة مشاعر الاعتزاز بقائد الوطن إلى أعمال فنية وإنسانية حملت رسائلها إلى المتلقي عبر قوة الصورة وصدق التعبير وجمال الإبداع.

حضر الحفل الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير سلمان بن فيصل، والأميرة هيفاء بنت عبدالمحسن، والدكتور عبدالعزيز خوجة، والدكتور ساعد العرابي الحارثي، والدكتور سهيل قاضي، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله دحلان، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عبدالعزيز السماعيل، ومدير عام الجمعية خالد الباز، إلى جانب نخبة من الفنانين والمثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والفني.