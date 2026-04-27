في خطوة جديدة، أعلن رئيس مجلس الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي آل الشيخ، عن بدء تصوير فيلم الرعب التركي الجديد «SOY»، في مشروع سينمائي ينفذ بالكامل داخل مدينة إسطنبول، على أن تستمر عمليات التصوير لمدة خمسة أسابيع متواصلة.

وكشف آل الشيخ عن انطلاق العمل من خلال مشاركة صورة من كواليس التصوير عبر حسابه على «إنستغرام»، في إشارة إلى دخول المشروع مرحلة التنفيذ الفعلي بعد التحضيرات الأولية.

تفاصيل التصوير

ينتهي التصوير في إسطنبول، ومن ثم تنتقل عمليات ما بعد الإنتاج إلى فرنسا، بإشراف المونتير الفرنسي ستيفان روش، في خطوة تعكس الطابع الدولي للمشروع.

نخبة من نجوم الدراما التركية

يجمع الفيلم عددًا من أبرز نجوم الشاشة التركية، في مقدمتهم فرح زينب عبدالله، وباريش أردوتش، وتوبا بويوكستون، إلى جانب تامر ليفنت، ومشاركة مجموعة من الفنانين منهم محمد يلماز، وأوزجي أوزاجار، وأردال كوتشوك كومورجو، في توليفة تجمع أسماء بارزة من الدراما التركية.

قصة غامضة بعوالم خارقة

تتمحور فكرة الأحداث الرئيسية لفيلم «SOY» حول قصة أصلية من فكرة تركي آل الشيخ، تتناول رواية غامضة ذات طابع خارق، تمزج بين مفاهيم الزمن واللعنة والذاكرة، في إطار يعتمد على التشويق والغموض وبناء الأجواء النفسية المشحونة.

تولى كتابة السيناريو كل من نجاتي شاهين ومليح أوزييلماز، بينما الإخراج ماكسيم ألكسندر، المعروف بأسلوبه البصري في أفلام الرعب، ويعد هذا العمل رابع تجاربه في هذا النوع السينمائي.