الموت أمس (السبت)، في العاصمة البريطانية لندن، الإعلامي الأردني جميل عازر، عن عمر ناهز 89 عاماً، بعد مسيرة إعلامية امتدت لعقود بين الإذاعة والتلفزيون.

ونعى وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، الإعلامي عازر، مستذكراً الدور الإعلامي البارز للراحل، وإسهاماته المؤثرة في المشهد الإعلامي العربي والدولي. وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لعائلته وللأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

من حمص إلى لندن

يذكر أن عازر ولد عام 1937 في بلدة الحصن بمحافظة إربد، وبدأ مشواره المهني في هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) العربية، حيث عمل بين عامي 1965 و1975 مترجماً للأخبار ومقدماً للبرامج الإخبارية. لاحقاً، تولّى مهمات تحرير الأخبار باللغة الإنجليزية وتقديم برامج إخبارية وبرامج «شؤون الساعة»، قبل أن يصبح من كبار مخرجي قسم الأخبار في الهيئة.

وخلال مسيرته في الـBBC، شغل مناصب متعددة، من بينها مساعد رئيس قسم الأخبار ورئيس القسم، وأسهم في إنتاج برامج سياسية وإعلامية بارزة، منها «السياسة بين السائل والمجيب»، و«الشؤون العربية في الصحف البريطانية». كما تولّى بين عامي 1988 و1990 منصب مساعد رئيس القسم العربي، قبل أن يختتم عمله في الهيئة عام 1994 كمخرج ومقدم لبرامج متخصصة في الاقتصاد والصحافة البريطانية.

الرأي والرأي الآخر

ومع انطلاقة قناة الجزيرة في 30 يوليو 1996، كان جميل عازر من أوائل الملتحقين بها، وأسهم في صياغة شعارها الشهير «الرأي والرأي الآخر». عمل مذيعاً للأخبار، وقدم برنامج «الملف الأسبوعي»، كما تولّى مسؤوليات التدقيق اللغوي والإخباري، وكان عضواً في هيئة التحرير.