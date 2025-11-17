اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، الذي احتضنه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر، بعد حضور سعودي لافت صنع حراكا ثقافيا حيا وترك أثرا واضحا في ذاكرة الزائرين.

وقدم الجناح السعودي خلال أيام المعرض صورة نابضة عن المشهد الأدبي والمعرفي في المملكة، عبر برنامج ثقافي متنوع ثري بالحوارات والندوات والأمسيات الشعرية، شارك فيها نخبة من الأدباء والمفكرين السعوديين الذين أضاؤوا جوانب من تجاربهم، وكشفوا ملامح التحولات الإبداعية التي يشهدها الأدب السعودي.

وحظي الجناح بإقبال واسع من الزوار من مختلف الجنسيات، الذين توقفوا أمام محتواه المعرفي وما يحمله من رؤى معاصرة تعكس حيوية الثقافة السعودية، وتطوراتها النوعية في مجالات النشر والترجمة وصناعة الكتاب، بما جعل الجناح مساحة تفاعل ثقافي حقيقي ومقصدا لمحبي الأدب والقراءة.

وتأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الحضور العربي والدولي للمملكة على خريطة الثقافة العالمية، وتوسيع جسور التعاون المعرفي مع مؤسسات النشر والترجمة حول العالم، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تضع الثقافة في قلب التنمية، وتمنحها دورا رساليا في بناء الجسور بين الشعوب وتعميق الحوار الإنساني.