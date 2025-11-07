في خطوة لافتة، تجاهلت المطربة المصرية آمال ماهر التعليق على الأنباء المتداولة حول زواجها من رجل أعمال مصري، وفضلت الترويج لأغنيتها الجديدة «خذلني» عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشاركت آمال ماهر، عبر حسابها الشخصي على منصة «إنستغرام»، منشوراً ترويجياً لأغنيتها الجديدة «خذلني»، التي طرحتها خلال الفترة الماضية عبر «يوتيوب»، في إشارة إلى تجاهل أنباء زواجها.

تفاصيل أغنيتها الجديدة

وتعد أغنية «خذلني» من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، وتولى توزيعها الموسيقي أحمد إبراهيم، بينما قام بعمليات المكساج والماستر أمير محروس.

وقدمت أغنية «خذلني» بأسلوب درامي عاطفي معبرة كلماتها عن مشاعر الخذلان والألم بعد انكسار الحب، بلحن مميز نال إعجاب جمهورها.

يذكر أن آمال ماهر كانت قد أثارت جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق عقب تداول أنباء عن زواجها من رجل أعمال مصري وسفرها إلى باريس لقضاء شهر العسل، من دون أن تخرج لتأكيد أو نفي تلك الأنباء، ما زاد من حالة الجدل حولها في ذلك الوقت.