بدعم من مؤسسة بينالي الدرعية، تشارك الفنانة السعودية فاطمة عبدالهادي بعمل فني جديد في بينالي تايبيه الرابع عشر 2025، المقام حاليا في متحف تايبيه للفنون الجميلة، تحت عنوان «همسات في الأفق».

ويأتي ذلك في إطار التزام المؤسسة المتواصل بدعم الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة وإيصال أعمالهم إلى أبرز المحافل الدولية. وأسهم متحف تايبيه للفنون الجميلة بتوفير الدعم الإضافي لإنجاح هذه المشاركة.

ويحمل عمل عبدالهادي عنوان «ما تبقّى.. أن تعيش بقيتك.. قدر ما تبقى منك»، وهو عبارة عن عمل تركيبي يتجاوز مفهوم الحديقة المادية، ويأتي امتدادا لعملها الفني السابق بعنوان «جعلك بالجنة»، الذي تم بتكليف من مؤسسة بينالي الدرعية وعُرض في بينالي الفنون الإسلامية 2025.

وأوضحت الفنانة فاطمة عبدالهادي أن عملها الذي يوظف تقنية الطباعة بالشاشة الحريرية يحمل بعدا حواريا عالميا مستمرا، ودعوة للتمهل وإعادة تدوير الذاكرة.

من جانبها، قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري: «تقديم مختلف أوجه الدعم للفنانين هو من صميم رسالتنا ويمثل جوهر طموحاتنا في مؤسسة بينالي الدرعية، ونحن ملتزمون برعاية وتمكين المواهب السعودية لتكون جزءا فاعلا ومؤثرا في المشهد الفني العالمي على أعلى مستوياته».

وتحمل الدورة الرابعة عشرة من بينالي تايبيه 2025 عنوان «همسات في الأفق»، ويشرف عليها القيِّمان الفنيّان سام بردويل وتيل فيلرات.