من الشارقة.. الثقافة السعودية تمدّ جسور الحَرْف إلى العالم

تتهيأ المملكة العربية السعودية، ممثلة في هيئة الأدب والنشر والترجمة، لافتتاح فصلٍ جديد من حضورها الثقافي العالمي عبر مشاركتها المميزة في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 في دورته الـ44، الذي يُقام خلال الفترة من 5 إلى 16 نوفمبر في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا الحضور امتداداً لمسيرةٍ مشرقةٍ من التفاعل الثقافي، تعكس الحراك الإبداعي المتنامي في المشهد السعودي، وتؤكد أن الثقافة أصبحت اليوم لغة المملكة الجديدة للعالم.

في جناحٍ يفيضُ معرفة وتنوّعاً، تقود الهيئة مشاركة وطنية واسعة تضم نخبة من المؤسسات التعليمية والثقافية الكبرى مثل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وجامعة الملك عبدالعزيز، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة حفر الباطن، والمرصد العربي للترجمة، والمختبر السعودي للنقد، وجمعية النشر.

ويمثل هذا التنوع المؤسسي لوحة متكاملة تعكس عمق المشهد الثقافي السعودي وتكامله بين المعرفة، والبحث، والتراث، والنشر، والتواصل الإنساني.

وتسعى هيئة الأدب والنشر والترجمة من خلال هذا الحضور إلى تعزيز دور المملكة في المحافل الدولية بوصفها مركزاً ثقافياً فاعلاً، يفتح الأبواب أمام دور النشر الوطنية لتكوين شراكات عالمية، ويضيء على الأدب السعودي كأداةٍ للحوار الحضاري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي جعلت الثقافة محوراً للتنمية والتواصل العالمي.

وتُعد مشاركة المملكة في معرض الشارقة الدولي للكتاب المحطة الـ13 ضمن مشاركاتها الدولية هذا العام، إذ قدّمت الهيئة عبرها تجارب نوعية أسهمت في ترسيخ حضور الأدب السعودي على الخريطة الثقافية العالمية، وعرّفت بالإنسان السعودي كصانعٍ للمعرفة ومشاركٍ في بناء الجسور بين الحضارات.