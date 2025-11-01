وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين

تطلق وزارة الإعلام غداً (الأحد) النسخة الثانية من مبادرة «انسجام عالمي 2» إحدى مبادرات برنامج «جودة الحياة» لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتهدف المبادرة إلى تسليط الضوء على حياة المقيمين في المملكة بمختلف جوانبها، وتتضمن حياتهم المهنية والعائلية، ونشاطاتهم الاجتماعية والترفيهية، ومساهمتهم في اقتصاد المملكة، وقصصاً من نجاحاتهم، إضافةً لتنوع وثراء ثقافاتهم المختلفة، وأوجه التكامل والانسجام مع المجتمع السعودي، والجهود المبذولة من القطاعات الحكومية والخاصة لرفع جودة الحياة في المدن السعودية.

وفي إطار مبادرة «انسجام عالمي»، وضمن مسار إبراز النشاطات الاجتماعية والترفيهية للمقيمين في المملكة، تشارك وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للترفيه في إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض تبدأ غداً (الأحد)، وتستهدف المقيمين من الجنسية الهندية في المملكة، وتتضمن نشاطات وعروضاً ثقافية وفنية وفلكلورية، بحضور ومشاركة أبرز وسائل الإعلام الهندية.

ويتضمن المسار إقامة فعاليات ضمن موسم الرياض، من خلال شراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه وبرنامج جودة الحياة، وتستهدف 14 ثقافة مختلفة، تمثل دول: الهند، والفلبين، وإندونيسيا، ومصر، وباكستان، واليمن، والسودان، والأردن، ولبنان، وسورية، وفلسطين، وبنغلاديش، وأوغندا، وإثيوبيا، وتشمل تنظيم حفلات غنائية، وعروضاً متجولة، وفقرات عائلية ثقافية وترفيهية، إضافةً إلى الأطعمة الشعبية والحرف اليدوية المتنوعة، بحضور ومشاركة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات، وبحضور ومشاركة أبرز وسائل الإعلام في تلك الدول.