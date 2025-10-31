أعرب الفنان اللبناني نيقولا معوض عن إعجابه الكبير بموسم الرياض، مشيداً بالنهضة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة.

وقال معوض في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن من أكثر الأمور التي تسعده في الفترة الأخيرة ما تشهده السعودية من إبداعات وفعاليات فنية وثقافية غير مسبوقة، متمنياً للمملكة مزيداً من التطور والازدهار في المستقبل.

وأضاف معوض أنه تعرف خلال الفترة الماضية على عدد من الفنانين والفنانات السعوديين، وأُعجب بشغفهم الكبير وحبهم للفن، موضحاً: «قابلت عدداً من المواهب السعودية، وبصراحة أعجبت جداً بشغفهم ورغبتهم الصادقة في تقديم أعمال جميلة ومميزة».

أمنية العمل بالسعودية

واختتم معوض حديثه بالتعبير عن رغبته في خوض تجربة مسرحية داخل المملكة، قائلاً: «أتمنى أن أقدّم عملاً مسرحياً في السعودية، لأن الحركة الفنية هناك مبهرة ومليئة بالطاقة والإبداع».

كما كشف معوض استعداده للمشاركة في عمل درامي جديد ينتمي إلى الدراما البدوية، مشيراً إلى أن التجربة تُعد الأولى من نوعها في مسيرته الفنية، واصفاً إياها بالتحدي المختلف والمثير، مضيفاً أنه سيخضع لتدريبات مكثفة لإتقان اللكنة البدوية.

وفي سياق آخر، أعرب معوض عن سعادته الكبيرة بالنجاح الذي حققه مسلسل «سلمى»، وبالتفاعل الإيجابي الذي لاقاه العمل من الجمهور، مؤكداً أن المشاهدين أحبوا جميع الشخصيات دون استثناء، مشيراً إلى أنه حرص على تقديم شخصية مختلفة عمّا قدّمه في أعماله السابقة، تتضمن العديد من التحولات والمفاجآت مع تطور الأحداث.