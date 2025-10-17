يتسع الحضور النوعي للناقد الثقافي الدكتور عبدالله الغذامي، بترجمة كتابه (المرأة واللغة) إلى اللغة الإنجليزية، وجاءت ترجمة الكتاب على يد أستاذ اللغات في جامعة القديس يوسف الدكتورة سارة مدلج، فيما تمت طباعته بالتعاون بين دار مدارك للنشر والتوزيع، ودار لندن في بريطانيا، وسيتاح للقراء باللغة الإنجليزية عبر المنصة العالمية «ingram» في كل نقاط البيع حول العالم.ولعل كتاب صاحب (الخطيئة والتكفير) عن المرأة أثار جدلاً واسعاً بين النخبة المثقفة؛ وانقسمت بين مؤيد لما ذهب إليه من أن المرأة منتج ذكوري وتجلياتها تجليات ذكورية، لذا عمدت إلى تقليد المنتج الذكوري، وهي تحكي أو تسرد قصصاً عن بنات جلدتها، إذ لم يتغير شيء في التعامل مع المرأة، أثناء ممارسة الفعل الكتابي، ولم تستطع المرأة الأديبة من بلورة نسق لغوي أنثوي بامتياز. في حين يرى البعض أن الغذامي تعسف في تناول القضية، على أساس أن اللغة قائمة أساساً على فكرة التزاوج بين الذكورة والأنوثة، والكتابة؛ الكتابة الإبداعية سواء كتبت من قبل ذكر أم أنثى هي محاولة لإعادة تأويل العالَم والنظر إليه نظرة جديدة، واختار آخرون وصف كتاب (أبو غادة) باجتراح مقاربة للغة قائمة على أنثوية المرأة، وإمكان تفجير دواخلها الناعمة، إلا أنه مارس المقاربة من عقل ذكوري صِرف، ونعته البعض بفارس القبيلة الذي أراد أن يقدم حلاً للمرأة فوقع في فخ العقل الذكوري.