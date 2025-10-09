وزير الثقافة ونظيره الكويتي يستعرضان العلاقات الثقافية الدولية بين البلدين

التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، اليوم، في الكويت، وزير الإعلام والثقافة بدولة الكويت عبدالرحمن بن بداح المطيري، وذلك على هامش الاجتماع الـ29 لوزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في دولة الكويت الشقيقة.

وقدَّم وزير الثقافة في بداية اللقاء شكره وتقديره لوزير الإعلام والثقافة الكويتي على حسن الاستقبال، وكرم الضيافة، مثمّنا جهود دولة الكويت الشقيقة في تنظيم واستضافة الدورة الحالية للاجتماع الـ29 لوزراء الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا لدولة الكويت حكومة وشعبا مزيدا من الرخاء والتقدّم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثقافية الدولية التي تربط بين المملكة والكويت، وبحث سُبل تعزيزها في شتى المجالات الثقافية تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الكويتي، إلى جانب استعراض المشاركات الثقافية في الفعاليات والأنشطة والمهرجانات الثقافية التي تُقام في البلدين، وأهمية الارتقاء بالعلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاءَ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.