في ساحةِ المتحفِ اللنّدنيّالذي مرّ كفكَ فيه نهاراعلى كلّ تلك التماثيلِوالورقِ المستطيلِالخفيفْ..كنتُ أغفو؛على شرفةٍ من ثلوجِ المسافةِأرقبُ ذاك الستارَ الشفيفْ..كنتُ أسعى لنسجِ الأصابعِ،لكنّ تلك الأصابعَ لا تلتقيضفتان،ونهرٌ،وليلٌ مخيفْ..يمرُّ هنا،بين كفي وكفّيكَ،ألفُ شتاءٍ وألفُ خريفْ،وأنتَ تسابقُ ذاك الطريقَوتطوي المسافةَ،في داخلي،في الخلايا التيتنفّستَ فيها،وأنشأتَها من يقينٍ وطيفْ..وذاك الرصيفُ،الذي لم أزلْ،أمتّرُهُ؛بين ماذا، وكيف؟!يموتُ السلامُ،وكفي تجفُ،ويمتدّ ذاك المدى المعدنيّالممزقُبين السكونِ وبين الحفيفْ..هنا تعبرُ (العينُ)عينُ البصيرِ بعينِ الكفيفْ..وبيني وبينكَ يولدُ يومٌ،تنامُ عليه الحكاية ليلا،لتخبزَ في الفجرِ مثلَ الرغيفْوبين الحكايةِ والحبّيأتي العطاءُالذي لا أحبُّ؛كأنّ مُضيفاًيجاملُ ضيفْ..وما زال كفّي يمدّ:سلاماً،وذاكَ اللقاءُ يموتُلأنّ المسافةَ ظلمٌ وحيفْ..هناك أجفّ،وأذويوأذوي،وما زالَ كفّكَ بين ضُلوعييقلّبهاوالنزيفَ.. النزيفْ..وتلك المسافةُ تخجلُ منّيوقد جئتَ تنشدُ:إنّ مقامَ الهوى العاطفيمقامٌ سخيفْ..فيا من تُغنّي على وترِ الحبّ،انسَ القصيدةَ،لا تفتعلْ،إنّ قلبَي الوفيّالذي في يديكَتقلّبُ أوتاره،دون خوفْعلى نغمةِ الحبّ تلك،فؤادٌ ضعيفْفؤادٌ ضعيفْ..