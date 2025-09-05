هيئة الموسيقى و«فيلهارموني باريس» يوقعان برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الموسيقى
بحضور وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الموسيقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وقعت هيئة الموسيقى مع «فيلهارموني باريس» اليوم، برنامجاً تنفيذياً للتعاون في مجال الموسيقى، وذلك في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارتي الثقافة في البلدين عام 2021م.

ويهدف البرنامج التنفيذي إلى ترسيخ التعاون الثنائي في عدة مجالات، من بينها التبادل الفني والإنتاج المشترك، التعليم ودعم المواهب، وبناء القدرات للمعلمين والمسؤولين في مجال الموسيقى، وتطوير المشاريع التعليمية، إلى جانب إدارة الأرشيف الموسيقي والمواد التاريخية، وتطوير البنية التحتية والدعم المؤسسي، وتبادل الخبرات في السياسات والحوكمة والتخطيط الإستراتيجي.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الموسيقى باول باسيفيكو أن الموسيقى عامل تمكين قوي ومستدام على الصعيدين الثقافي والتجاري، ومن خلال هذا التعاون نتطلع إلى بناء مجال موسيقي نابض بالحياة وشامل وفعّال، بوصفه جزءاً أساسياً من المشهد الثقافي المستمر في المملكة.

