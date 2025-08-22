اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية التابعة لوزارة الإعلام البرنامج التدريبي المكثّف في إدارة الفعاليات العالمية الكبُرى، الذي أُقيم بمدينة لوزان السويسرية بالتعاون مع جامعة (EHL) المصنفة الأولى عالمياً في مجال الضيافة وإدارة الفعاليات، وذلك ضمن مسار «قادة الإعلام».

وعلى مدى خمسة أيام، شارك أكثر من 40 قائداً وقائدة في القطاعات الحكومية والخاصة، عبر برنامج تدريبي مكثّف بواقع 30 ساعة تدريبية، تضمنت ورش عمل تفاعلية بإشراف خبراء عالميين، إلى جانب زيارات ميدانية لمؤسسات رائدة في مجال تنظيم الفعاليات الكبرى في سويسرا، وأتيح للمشاركين الاطلاع على أبرز الممارسات العالمية، واكتساب خبرات متقدمة في فنون التخطيط والتنظيم وصناعة التجارب الجماهيرية المؤثرة، وشهد البرنامج توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية والجامعة، بحضور مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي وبناء جسور التواصل والتبادل الثقافي والمعرفي مع المؤسسات التعليمية العالمية.

واختُتم البرنامج بتسليم المشاركين شهادات معتمدة من جامعة (EHL) السويسرية وأكاديمية الإعلام السعودية، بحضور الرئيس التنفيذي للأكاديمية المهندس خالد بن عابدين زين العابدين، ورئيس قطاع التعليم التنفيذي في الجامعة إستيفان حداد.

ويُعد هذا البرنامج المحطة التطبيقية الأولى ضمن المسار التدريبي المكوّن من أربع مراحل؛ وتليه دورة متخصصة في الإعلانات الرقمية بالرياض، ثم البرنامج الإعلامي الدولي في سنغافورة، ليُختتم المسار بدورة متقدمة في «إستراتيجيات الاتصال القيادي».

يُذكر أن البرنامج يستهدف القياديين في مختلف القطاعات، بما يُسهم في تعزيز الظهور الإعلامي الفعّال، وإدارة الفعاليات الإعلامية والمناسبات الوطنية الكبرى، وتعزيز حضور المملكة في المحافل العالمية، للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030. وللمزيد من التفاصيل حول البرنامج زيارة الموقع الإلكتروني: https://sma.edu.sa/.