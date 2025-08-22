تستعد الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة بقيادة رئيس الجمعية محمد آل صبيح لاستضافة أمسية ثقافية مهمة بعنوان «اقتصاديات الإبداع» الأحد القادم، في إطار حرصها على تسليط الضوء على العلاقة المتنامية بين الثقافة والاقتصاد. تهدف الأمسية إلى توضيح دور الإبداع كقوة محركة للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال حوار يجمع بين الجمهور غير المتخصص وأحد أبرز الخبراء في المجال.

يدير الأمسية الإعلامي المعروف عدنان صعيدي، ويستضيف فيها الدكتور عبدالله علي بانخر، الأكاديمي وخبير اقتصاديات وسائل الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز. ستبدأ الأمسية في تمام الساعة التاسعة مساءً بمقر الجمعية بجدة.

سيتناول الدكتور بانخر خلال الأمسية عدة محاور أساسية، تشمل:

* أهمية الموضوع في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.

* تبسيط مفاهيم وأسس اقتصاديات الإبداع.

* استعراض نماذج عالمية ومحلية ناجحة في هذا المجال.

* مناقشة العلاقة المباشرة بين اقتصاديات الإبداع ورؤية المملكة 2030.

تهدف الأمسية إلى فتح نقاش حول كيفية تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية ذات قيمة مضافة، بما يسهم في تعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في المملكة. وفي الختام، ستتاح للحضور فرصة للمداخلات وطرح الأسئلة.

الأمسية مفتوحة للجمهور، وتدعو الجمعية جميع المهتمين لحضور هذا الحدث الثقافي المهم.