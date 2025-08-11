يطلق مركز عبدالله بن إدريس الثقافي غداً (الثلاثاء)، بالشراكة مع جمعية إرثنا التاريخي في محافظة تنومة، في منطقة عسير ندوة «تعزيز هويّتنا من القرية للعالم». وتبدأ حلقة النقاش المتخصصة عند الساعة التاسعة صباحاً، بحضور محافظ تنومة عبدالعزيز بن عبدالله آل عزيز. وتناقش الندوة، التي تستمر يومين ويشارك في أوراق عملها 14 باحثاً وكاتباً؛ مكوّنات الهوية التي ينتمي إليها الفرد المعاصر، وثبات الهوية وتعددها ومستوياتها وأنواعها؛ والتحديات الفكرية والثقافية التي تواجه الهوية في ظل التحولات المعاصرة، والموازنة بين الانفتاح على التعددية الثقافية والحفاظ على الهوية الأصيلة، وأثر الانفتاح بين من يراه تهديداً ومن يراه فرصة، وتأثيرات التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تشكيل الهويات المستقبلية، في ظل نظرية الهويات الهجينة، ويشارك في الندوة: الدكتور إسماعيل البشري، والدكتور مسفر القحطاني، والدكتور أحمد آل مريع، والدكتور فهد الثميري، والدكتور عبدالله الركف، وعلي الرباعي، والدكتور حسن النعمي، والدكتور خالد الرديعان، والمهندس عبدالله الرخيص، والدكتور عبدالله المطيري، والدكتور عبدالسلام الوايل، والدكتور عبدالعزيز الحرقان، والدكتور أحمد العوفي، والدكتور عبدالرحمن الصايل.فيما يقام على هامش الندوة معرض تراثي عن الحرف اليدوية في تنومة، وحوار لشباب الأعمال مع رجل الأعمال علي بن سليمان الشهري حول العلاقة بين ريادة الأعمال والحفاظ على الهوية الوطنية.