حسمت نهلة توفيق، أرملة الفنان الراحل هاني شاكر، حقيقة الجدل المثار حول بيع منزله لعدم رغبتها في العيش فيه بعد وفاته.

بطلت أرد

ونفت توفيق صحة هذه الأنباء، مشيرةً إلى إقامتها في منزل هاني شاكر حالياً، مؤكدةً أن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع المنزل مجرد شائعات.

وأضافت: «قالوا إني مش قاعدة في البيت وبعته، وأنا في البيت وكل اللي بيتقال أي كلام، عشان كده بطّلت أردّ والفانز بتوعه هما اللي بيردّوا».

وقالت: «فيه ناس بتقعد تحلم وتألّف وتقول كلام ملوش طعم، بس أهم حاجة عندي إن الناس تفضل فكراه بالخير زي ما كان بيتمنى، والفانز هما اللي بيردّوا على اللي بيتقال، أنا مبتكلّمش، وكل الناس اللي بتحبه بترد».

صورة جميلة

وأوضحت توفيق أنها فضّلت خلال الفترة الأخيرة عدم الدخول في سجالات مستمرة للرد على الشائعات التي تتناول حياتها وأسرتها، مؤكدةً أن ما يشغلها في الوقت الحالي هو الحفاظ على الصورة الجميلة التي تركها هاني شاكر لدى جمهوره ومحبيه وأن يذكروه دائماً بالخير.

ويأتي ذلك في ظل استمرار حالة الاهتمام التي تحيط بأسرة هاني شاكر منذ رحيله، وما يتردد من أخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حياته الخاصة ومقتنياته وأسرته.