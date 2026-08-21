اختار ماجد المهندس في ألبومه «مفرفح» العودة بقوة إلى اللهجة العراقية، مقدّماً خمس أغنيات بهوية واحدة، في امتداد لمشروعه الغنائي العراقي الذي بدأه أواخر 2025، وهي خطوة تمنح العمل ملامح أكثر وضوحاً وسط سوق موسيقية تتجه بصورة متزايدة إلى الأغنية المنفردة وسرعة الانتشار.

الأرقام منحت الألبوم انطلاقة لافتة؛ إذ تجاوزت كل أغنية حاجز المليون مشاهدة عبر «يوتيوب»، فيما تخطت الأغنية الرئيسية «مفرفح» 3 ملايين مشاهدة خلال نحو 10 أيام من طرح الألبوم في 6 أغسطس الجاري. وهي مؤشرات تكشف حجم التفاعل الأولي مع العمل، لكنها تضعه أيضاً أمام اختبار أكثر أهمية يتعلق بقدرته على الاحتفاظ بهذا الحضور بعد انحسار زخم الإطلاق.

اختيار خمس أغنيات فقط يمنح المستمع فرصة للتعامل مع الألبوم بوصفه تجربة مركّزة، ويجعل المنافسة بين أغنياته أكثر وضوحاً، خصوصاً مع تقدم «مفرفح» رقمياً على بقية الأعمال.

وبين صدارة الترند وأرقام المشاهدات، يبقى الرهان الحقيقي في المرحلة القادمة على الأغنيات التي ستنجح في تجاوز لحظة الإصدار، وتتحوّل من نجاح رقمي سريع إلى أعمال قادرة على الاستمرار في ذاكرة جمهور ماجد المهندس.