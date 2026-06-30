رسالة هبة مجدي المؤثرة تكشف معركة صامتة مع المرض

أثارت الفنانة المصرية هبة مجدي حالة واسعة من القلق بين جمهورها، بعدما نشرت صورة بدت خلالها بملامح مرهقة عبر حسابها الرسمي على (فيسبوك)، مرفقةً برسالة مؤثرة طلبت فيها الدعاء، دون أن تكشف في البداية عن طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.

وكتبت هبة مجدي: «صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله في كل ستر، والحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب»، في كلمات حملت معاني الصبر والرضا، وأثارت تفاعلًا واسعًا بين متابعيها الذين انهالت تعليقاتهم بالدعاء لها وتمنّي الشفاء العاجل.

وبينما التزمت الفنانة الصمت بشأن تفاصيل حالتها الصحية، كشفت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها على (فيسبوك) أن «هبة مجدي تخوض رحلة علاج من مرض السرطان منذ عدة أشهر»، مؤكدةً أنها فضلت إخفاء الأمر عن الجميع، حتى عن عدد كبير من زملائها في الوسط الفني، واستمرت في تصوير أعمالها رغم ظروفها الصحية.

كما تداولت وسائل إعلام مصرية، نقلًا عن مصادر مقربة، أن هبة مجدي اكتشفت إصابتها في سبتمبر 2025، قبل أن تبدأ رحلة العلاج في أكتوبر من العام نفسه، مفضلةً إبقاء الأمر بعيدًا عن الأضواء، وعدم إبلاغ سوى دائرة محدودة من أفراد أسرتها والمقربين منها.

وأضافت المصادر أن الفنانة حرصت، طوال الأشهر الماضية، على الفصل بين حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية، وواصلت الالتزام بتصوير أعمالها، رافضة أن تتحول حالتها الصحية إلى محور اهتمام إعلامي، إلى أن قررت أخيرًا مشاركة جمهورها جانبًا مما تعيشه عبر رسالتها الأخيرة.

وأعادت الأزمة الصحية لهبة مجدي فتح باب النقاش حول الضغوط النفسية التي يواجهها الفنانون خلال فترات المرض، خاصة أولئك الذين يواصلون العمل رغم ظروفهم الصحية، فيما حرص عدد من نجوم الوسط الفني والجمهور على توجيه رسائل دعم وتمنيات بالشفاء العاجل لها، مؤكدين مكانتها الكبيرة داخل الوسط الفني وخارجه.