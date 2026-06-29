خيّم الحزن على الوسط الفني السعودي بعد إعلان وفاة والد الفنانة شيماء الفضل؛ إثر معاناة مع المرض، وسط موجة واسعة من التعازي والمواساة التي انهالت عليها من الفنانين والإعلاميين والجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وتلقّت شيماء الفضل رسائل تعزية ومساندة من زملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن تضامنهم معها في هذا المصاب، مستذكرين مكانتها الفنية ومتمنين لها ولأسرتها الثبات في هذا الظرف الأليم.

وتُعد شيماء الفضل من أبرز الوجوه الفنية في السعودية، حيث نجحت في ترسيخ حضورها من خلال أعمال درامية وسينمائية ومسرحية لاقت صدى واسعًا؛ من أبرزها مسلسل «المرسى»، وفيلم «باب»، إلى جانب مشاركتها في مسلسل «الميراث» بشخصية «آسيا»، ومسرحية «رشيد وإللي سواه في بلاد الواه واه»، لتواصل بذلك تقديم أعمال تسهم في إثراء المشهد الفني السعودي.