حذرت نقابة المهن التمثيلية من النصب باسم النجمين أحمد مكي، وماجد الكدواني، اللذين يحضران لفيلم «فرصة سعيدة» حاليًا.

نصب إلكتروني

وقال نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي: «يوجد أشخاص ينصبون على الشباب باسم فيلم «فرصة سعيدة» للفنانين أحمد مكي وماجد الكدواني، من خلال إعلانات عبر «فيسبوك» ومنصات التواصل الاجتماعي، والنقابة ستتخذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص إذا تكرر هذا الأمر».

عودة بعد 13 عاماً

ويعيد فيلم «فرصة سعيدة» الفنان أحمد مكي إلى السينما بعد غيابه عنها لأكثر من 13 عاماً، إذ كان آخر أعماله فيلم «سمير أبو النيل»، الذي عرض في 2013، كما يعد عودة لتعاون مكي والكدواني بعد أكثر من 16 سنة منذ أن قدما معاً فيلمي «طير أنت» عام 2009، و«لا تراجع ولا استسلام» في 2010.

«سمير أبو النيل»

وتدور أحداث فيلم «سمير أبو النيل» في إطار كوميدي، حول الشاب سمير أبو النيل المتصف بالبخل الشديد، ونتيجة لذلك تقع له العديد من المفارقات والمشكلات مع أهل منطقته، ويزيد من كرههم له سوء معاملته لهم، وبين ليلة وضحاها يمرض ابن عمه حسين أبو النيل حسين الإمام، ويقرر أن يترك ثروته لسمير الذي يستغل ذلك ويقوم بإنشاء قناة فضائية يناقش فيها أحواله وعلاقاته بأصدقائه وأهل منطقته، وتتوالى الأحداث في سياق كوميدي بعد إنشاء حزب سياسي يدعو له المواطنين.