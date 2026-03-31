ناشد نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان المصري مصطفى كامل، الحكومة والقيادة السياسية اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المنشآت السياحية والترفيهية التي تعمل ليلًا، مؤكدًا أنها تمثل مصدر رزق أساسي لآلاف الموسيقيين والفنانين.

مذكرة رسمية ورؤية سياحية

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة رسمية للمسؤولين، شدد خلالها على ضرورة الحفاظ على مكانة مصر كوجهة سياحية ترفيهية مميزة، خصوصا لما تتمتع به من أجواء فنية تجذب السياح العرب والأجانب.

استهلاك محدود وتأثير اقتصادي كبير

وأوضح أن هذه المنشآت لا تستهلك طاقة كبيرة، في مقابل ما تحققه من عائد اقتصادي مهم، داعيًا إلى تحقيق توازن بين ترشيد الطاقة والحفاظ على النشاط السياحي.

أزمات وتأثير على العاملين

ولفت إلى وجود تفاوت في تطبيق قرارات الغلق، ما تسبب في حرمان بعض العاملين من مصدر دخلهم، مؤكدًا أن استمرار هذا الوضع يؤثر على آلاف الأسر.

دعم الدولة والمطالبة بالمراجعة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على دعم النقابة للدولة، مع المطالبة بإعادة النظر في القرارات بما يضمن استمرار العمل وحماية العاملين في القطاع الفني.