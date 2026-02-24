كشفت الفنانة الاستعراضية دينا زواجها 9 مرات، انتهت جميعها بالطلاق؛ بسبب طلب أزواجها منها اعتزال الرقص.

تخطي العلاقات

وقالت خلال استضافتها في برنامج «ورا الشمس» الذي تقدّمه الإعلامية ياسمين الخطيب: «وافقت في إحدى المرات على الزواج كضرّة، رغم أن الزوجة الأولى لم تكن تعلم بالأمر»، موضحة أنها كانت صغيرة في السنّ آنذاك، ورأت في التجربة شيئاً مختلفاً.

وعن قدرتها على تجاوز الأزمات العاطفية، أكدت أنها سريعة في تخطي علاقاتها السابقة، مشيرة إلى أن أسرع «موف أون» لديها كان خلال ثلاثة أيام فقط، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على أنها لا ترتبط مجدداً إلا بعد انتهاء فترة العدّة، التزاماً منها بالشرع.

المساكنة قبل الزواج

وأكدت دينا أن لديها قناعات واضحة في ما يخص تربية أبنائها واختياراتهم الشخصية، وأنها تفرّق في نظرتها بين الابن والبنت في شأن المساكنة قبل الزواج، مشيرةً إلى أنها قد لا تنزعج نفسياً إذا أقدم ابنها على هذه الخطوة، وتعتبره حرّاً في اختياراته.

وأضافت أنه إذا رغب ابنها بالزواج من فتاة سبق لها خوض تجربة مماثلة، فلن تعترض، معتبرةً أن القرار في النهاية يعود له وحده.

في المقابل، شدّدت دينا على أنها تفضّل أن تغادر ابنتها منزلها إلى بيت زوجها من خلال زواج رسمي، مؤكدةً أن هذا هو الإطار الذي تراه مناسباً لابنتها.

كما أشارت إلى أنها لا تنصّب نفسها وصيةً على اختيارات الآخرين، ولا تحكم على بنات الناس، فلكل أسرة ظروفها وقناعاتها الخاصة.

وتابعت دينا أن أي علاقة خارج إطار الزواج يتحمل طرفاها المسؤولية الدينية عنها، لافتةً إلى أن الزواج يظل في رأيها الطريق الأسلم والأكثر استقراراً. كما أكدت أنها لا تمانع في زواج ابنها من راقصة إذا اختار هو ذلك، طالما كان مقتنعاً بشريكة حياته.