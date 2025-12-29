جددت النيابة العامة سجن طليق الفنانة المصرية رحمة محسن لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في القضية المعروفة إعلامياً بواقعة الفيديوهات المسرّبة، وذلك لاستكمال الفحص والتحقيق في ملابسات الواقعة.

ضبط وإحضار

وقبض على المتهم عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره، بناءً على البلاغات المقدمة من رحمة محسن، التي اتهمته بتصوير ونشر مقاطع فيديو خاصة دون علمها خلال فترة زواجهما، ثم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت التحقيقات بأن رحمة سيد عبدالخالق، الشهيرة بـ«رحمة محسن»، المقيمة بمنطقة حدائق الأهرام، تقدمت ببلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، ذكرت فيه أن طليقها استخدم أرقاماً دولية عبر تطبيق «واتساب» لإرسال رسائل تهديد، مرفقة بمقاطع الفيديو المسربة، مطالباً إياها بمبالغ مالية مقابل عدم نشرها أو إرسالها إلى أقاربها ومعارفها.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2025، عقب انتشار مقطع فيديو قصير نُسب إلى رحمة محسن، يظهر مشاهد خاصة داخل غرفة نوم، ما أثار موجة جدل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات الأولية لاحقاً وجود ما لا يقل عن 8 مقاطع فيديو أخرى، جرى تصويرها خلسة خلال فترة الزواج العرفي ثم الرسمي بين الطرفين.

اتهامات متبادلة

واتهمت رحمة محسن طليقها بابتزازها بمبلغ 3 ملايين جنيه مقابل عدم نشر المقاطع، وقدمت بلاغاً رسمياً إلى النائب العام مدعوماً برسائل تهديد صادرة من أرقام دولية.

في المقابل، نفى المتهم صلته بواقعة التسريب، وحرر بلاغاً مضاداً اتهم فيه المطربة بالتشهير والسب، مؤكداً أن الانفصال جاء على خلفية خلافات زوجية.

واستمرت التحقيقات عدة أشهر، شملت فحصاً فنياً للمقاطع المتداولة وتتبع مصادر نشرها رقمياً، قبل أن تنتهي إلى ضبط المتهم وإيداعه الحبس الاحتياطي، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات القضية كاملة.

المواجهة بالاتهامات

وأكد محامي الفنانة المصرية محمود الششتاوي القبض على طليق موكلته خلال الفترة الماضية، والتحفظ عليه تنفيذاً لقرارات النيابة العامة، تمهيداً لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه.

وتقدم الششتاوي ببلاغ رسمي إلى النائب العام، اتهم فيه مذيعة بأحد البرامج التلفزيونية، إلى جانب رئيس مجلس إدارة القناة ومُعد البرنامج، بارتكاب وقائع سب وقذف وتشهير ونشر أخبار كاذبة بحق المطربة رحمة محسن، بما أساء لسمعتها وألحق بها أضراراً نفسية ومهنية جسيمة.

وأوضح البلاغ أن رحمة محسن فوجئت في 8 نوفمبر 2025 بعرض مقطع تلفزيوني تضمن عبارات مسيئة وتلميحات تمس الشرف والاعتبار، جرى بثها خلال إحدى حلقات البرنامج بموافقة إدارة القناة، قبل أن تتم إعادة نشر المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما أدى إلى انتشاره بشكل واسع.

وأشار المحامي إلى أن إعادة تداول الفيديو على صفحات القناة ومواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب، تسببت في موجة من التعليقات المسيئة التي طالت المطربة وأسرتها، الأمر الذي دفع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتورطين.