قرّر رئيس محكمة جنايات بيروت القاضي بلال الضناوي، اليوم الإثنين، تأجيل جلسة استجواب الفنان اللبناني فضل شاكر وأحمد الأسير إلى جانب أربعة متهمين آخرين إلى موعد لاحق، لعدم اكتمال التبليغات القانونية لجميع أطراف الدعوى، وعدم حضور شاكر والأسير إلى قصر العدل.

أسباب التأجيل

وبحسب معلومات قضائية، فإن التأجيل كان متوقعاً في ضوء مجموعة عوامل، أبرزها الإجراءات الأمنية الخاصة المطلوبة لنقل الأسير من سجن رومية، إلى جانب مشاركة أربعة مدعى عليهم آخرين في الجلسة، اثنان أُخلي سبيلهما سابقاً، فيما لا يزال الآخران متواريين عن الأنظار، فضلاً عن استمرار إضراب المساعدين القضائيين.

وتشير المعلومات نفسها إلى أن فضل شاكر وأحمد الأسير أبديا استعدادهما للمثول أمام المحكمة والإدلاء بإفادتيهما في الدعوى المقدّمة ضدهما من قبل مسؤول في سرايا حزب الله في صيدا هلال حمود، حيث كان من المقرر أن يعرضا دفوعهما ويقدّما أدلة تثبت عدم تورطهما في محاولة القتل موضوع الملاحقة القضائية.

وسلم شاكر نفسه للجيش اللبناني أكتوبر الماضي بعد فترة طويلة تجاوزت عشرة أعوام ظل خلالها متواريًا داخل أحد المخيمات الفلسطينية، بينما كانت تصدر بحقه أحكام بالسجن على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب.