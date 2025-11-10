أكدت الفنانة الشابة سارة سليم سحاب، ابنة المايسترو العالمي سليم سحاب، أن إطلاقها أول فيديو كليب في مسيرتها الفنية بعنوان «إحساس مختلف» يشكّل محطة مهمة في رحلتها الغنائية، مشيرة إلى أنها اختارت هذا التوقيت بعناية لتقدم عملاً ناضجاً ومتقناً يعبّر عن رؤيتها الفنية الخاصة.

وقالت سارة لـ«عكاظ»، إنها كانت حريصة على الظهور الأول بصورة تليق باسم والدها ومسيرته الطويلة في الموسيقى العربية، مضيفة: «ترددت قبل طرح العمل لأنني كنت أبحث عن الصدق في التعبير، وعن مشروع فني يُبنى على الجهد لا على الظهور السريع».

وأضافت، أن التعاون مع المخرجة بتول عرفة، منح التجربة بعداً بصرياً راقياً، إذ استطاعت أن تقدّم الأغنية بروح معاصرة تحافظ في الوقت نفسه على القيمة الفنية، لافتة إلى أن «إحساس مختلف» يمثل بالنسبة لها انعكاساً لما تؤمن به من توازن بين الإحساس والاحتراف.

وبيّنت سارة، أن العمل صُوِّر في لبنان بأجواء تجمع بين البساطة والدفء، وأنها تستعد خلال الفترة القادمة لطرح أعمال جديدة تتنوع في موضوعاتها وأساليبها، مؤكدة أن الفن بالنسبة لها «مسؤولية قبل أن يكون شهرة».

يُذكر، أن الأغنية من كلمات كوثر الجنة أيمن، وألحان وتوزيع حازم أحمد، وإخراج بتول عرفة، وتولّت الشركة المنتجة طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».