عبرت الفنانة المصرية بشرى عن حزنها تجاه الوضع الراهن في السينما المصرية، وقالت لـ«عكاظ»: الساحة الفنية تعاني من شح واضح في الإنتاج السينمائي الجيد، وجيلنا يعيش حالة من الفقر في الإنتاج السينمائي الجيد.

جوائز الأوسكار

وأكدت عدم انبهارها بجوائز الأوسكار، وترى بأن الاهتمام المبالغ به من قِبل صناع السينما في مصر يمثل تمسكا بالحلم الأمريكي أكثر من كونه تقديرا لقيمة الفن ذاته.

وقالت: جوائز الأوسكار لا تستحق كل هذا الانبهار، فهي في الأساس تعبير عن الحلم الأمريكي الذي ما زال كثيرون في مصر متمسكين به، رغم وجود مهرجانات أعرق من الأوسكار بكثير مثل فينيسيا وكان، التي تجاوز عمرها 75 عاما وتمثل بالفعل السينما العالمية.

وأضافت: الأوسكار في النهاية حفل لتوزيع جوائز يهتم بشكل أساسي بالسينما الأمريكية، وجزء صغير للغاية من السينما الأجنبية.

وأوضحت بشرى أنها تعتبر نجاح الفيلم في بلده وبين جمهوره هو الأهم، قائلة: «أنا شايفة إن نجاح فيلمي وسط أهله وناسه أهم بكتير وأفضل، أو يكون مشارك في مهرجانات دولية متخصصة فعلا في السينما».

وعن إمكانية توثيق أعمالها الفنية، قالت: لا أفكر في الإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي، مؤكدة أن الأولوية الآن هي الاحتفاء بتاريخ كبار الفنانين والرواد الذين مهدوا الطريق للأجيال اللاحقة.