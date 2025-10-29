البيت الأبيض يسخر من الديمقراطيين بمشهد درامي

في لفتة أثارت تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل، استعان البيت الأبيض بمشهد من المسلسل البريطاني الشهير «بيكي بلايندرز» للسخرية من الحزب الديمقراطي، على خلفية استمرار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية نتيجة الخلافات حول مشروع الموازنة.

ونشر البيت الأبيض عبر منصة «إكس» مقطع فيديو يظهر فيه نجم هوليوود كيلبان مورفي في أحد المشاهد قائلاً: «لا راحة في هذا العالم»، قبل أن ينتقل الفيديو إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي يواصل أداء مهماته اليومية رغم الإغلاق المستمر.

وأرفق البيت الأبيض الفيديو بتعليق يقول فيه: «في كل يوم يطيل فيه الديمقراطيون الإغلاق، يواصل ترمب تقديم ما هو مطلوب لصالح أمريكا»، في رسالة سياسية تحمل طابعًا ساخرًا.

المسلسل البريطاني Peaky Blinders الذي حقق شهرة عالمية بفضل حبكته الدرامية وأسلوبه السينمائي، تدور أحداثه في برمنغهام بعد الحرب العالمية الأولى، ويتناول قصة عصابة شيلبي التي تحاول تحويل أنشطتها من الجريمة إلى أعمال مشروعة، في مزيج بين الدراما والتاريخ والسياسة.

ويأتي استخدام المشهد في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة واحدًا من أطول فترات الإغلاق الحكومي في تاريخها الحديث. فقد تجاوز الإغلاق الحالي 25 يومًا، بينما يبلغ الرقم القياسي السابق أكثر من 36 يومًا خلال إدارة ترمب السابقة، وفقًا لموقع «ذا هيل».

وكان الإغلاق الجزئي الحالي قد بدأ منتصف أكتوبر الماضي بسبب خلافات حادة بين الحزبين حول بنود التمويل الفيدرالي، خصوصاً ما يتعلق بالمساعدات الخارجية والهجرة والضرائب، وسط اتهامات متبادلة باستغلال الأزمة لتحقيق مكاسب سياسية.