أكد الفنان المصري شريف خيرالله أن الله كتب له عمراً جديداً بعد تعرضه لحادثة غرق، أمس الأحد، أثناء قضائه الإجازة الصيفية بأحد الشواطئ في الساحل الشمالي، كادت أن تودي بحياته.

وكشف شريف خيرالله، في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، تفاصيل حادثة الغرق، إذ قال إنه تفاجأ بموجة قوية أفقدته توازنه ولم يستطيع مقاومتها وسقط على الأرض، مؤكداً أن العناية الإلهية أنقذته في اللحظات الأخيرة.

ووجه شريف خيرالله تحذيراً لجمهوره بعدم نزول البحر هذا العام بسبب كثرة حوادث الغرق وكان أخرهم وفاة مدير التصوير الراحل تيمور تيمور، الذي رحل غرقاً أثناء محاولته إنقاذ نجله من الغرق، معلقاً: «خلوا بالكم من نفسكم، البحر غدار، والعمر لحظة وربنا كريم وكتبلي عمر جديد».

وكتب خيرالله في منشور عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»، قائلًا: «الحمد لله، النهاردة ربنا نجاني من الغرق، وأنا في البحر واقف على رجلي جت موجه قلبتني وكنت هروح فيها، الحمد لله من قبل ومن بعد».

وفاة مدير التصوير تيمور تيمور في حادثة غرق بالساحل الشمالي

يشار إلى أن هذا الخبر يأتي بعد وفاة مدير التصوير تيمور تيمور صباح أمس الأول (السبت)، حين كان يحاول إنقاذ نجله من الغرق، على أحد الشواطئ بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

وأُقيم عزاؤه مساء أمس في مسجد الحامدية الشاذلية بالقاهرة بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السقا، والمخرج مروان حامد، محمد علي رزق، منة فضالي، أيمن عزب، دينا فؤاد، المخرج أمير رمسيس، أحمد السبكي، ريهام عبدالغفور، المخرج عمرو سلامة، الكاتبة مريم نعوم، ومدير التصوير أحمد المرسي الذي وقف بجوار نجله يستقبل المعزين.