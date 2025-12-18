طمأنت الفنانة المصرية القديرة عبلة كامل جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها تتمتع بوضع صحي مستقر، وذلك في أول تصريح لها منذ نحو 7 سنوات من الابتعاد الكامل عن الساحة الإعلامية، في ظهور نادر لقي تفاعلاً واسعاً بين محبيها.

وجاءت رسالة عبلة كامل عبر تسجيل صوتي أُذيع في برنامج «الصورة»، الذي تقدّمه الإعلامية لميس الحديدي، عبّرت فيه عن امتنانها لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج الفنانين على نفقة الدولة المصرية، واصفة الخطوة بأنها لفتة إنسانية راقية تعبّر عن تقدير الدولة لأصحاب العطاء الفني ومسيرتهم الطويلة.

وأكدت الفنانة المعتزلة، أنها خضعت في فترات سابقة لعدد من العمليات الجراحية على نفقتها الخاصة، مشدّدة على أنها لا تحتاج إلى أي دعم مادي في الوقت الراهن، ومتمنّية الصحة والعافية للجميع، كما وجّهت الشكر لكل من سأل عنها وساندها خلال الفترة الماضية.

وتطرّقت عبلة كامل إلى الجدل الذي صاحب قرار علاجها، داعية إلى الترفّق في الحديث وتجنّب القسوة، مؤكدة أن التسامح أولى من الخوض في مثل هذه النقاشات. كما شدّدت على أنها لا تمتلك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يكن لها وجود عليها في السابق، ولن يكون لها وجود مستقبلاً، موضحة أن أي تصريحات تُنسب إليها عبر تلك المنصات لا تعبّر عنها