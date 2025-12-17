في أول ظهور له بعد العملية الجراحية التي أجراها في ألمانيا، أحيا الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائياً، مساء أمس (الثلاثاء)، في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسط حضور جماهيري غفير.

«بحاول أقوم معاكم»

ونشر حسني صوراً من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقعي «إنستغرام» و«فيسبوك»، وعلق عليها: «بحاول أقوم معاكم، شكراً على كل مشاعر الحب اللي شفتها منكم إمبارح».

ويستعد حسني أيضاً لإحياء حفل خيري في قصر عابدين في 20 ديسمبر، وهو الحفل الخيري الأول له بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزء من الكلى.

ونشر بوستر الحفل عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب: «حبايب قلبي وحشتوني جداً.. مستنيكم في الحفل الخيري الكبير لجمعية راعي مصر في قصر عابدين الملكي.. إن شاء الله يوم السبت 20 ديسمبر».