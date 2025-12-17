أرجعت التحريات الأولية التي أجراها ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة ثاني المنتزه في الإسكندرية، وفاة الفنانة نيفين مندور إلى إصابتها بحالة اختناق شديدة وحروق في أماكن متفرقة من جسدها، إثر إندلاع الحريق في غرفتها داخل الشقة السكنية بمنطقة العصافرة.

الزوج قفز من النافذة

وأفادت التحريات بأن زوج الفنانة الراحلة كان متواجدًا في الصالة الخارجية للشقة وقت اندلاع الحريق، وتمكن من القفز من النافذة والاستغاثة بالجيران، محاولًا إسعافها، إلا أن محاولاته باءت بالفشل، وفارقت الفنانة الحياة عقب نقلها إلى المستشفى.

كما أوضحت التحريات المبدئية أن المتوفاة كانت تعاني من صعوبة في الحركة، بعد خضوعها أخيراً لعملية جراحية لتغيير مفصل الركبة، ما حال دون قدرتها على إنقاذ نفسها أو مغادرة الشقة في الوقت المناسب.

معاينة ميدانية

و عاينت نيابة المنتزه ثاني بالإسكندرية، اليوم (الأربعاء)، آثار حريق شقة الفنانة نيفين مندور، الكائنة بالطابق الرابع من برج سكني مكوّن من 13 طابقًا بمنطقة العصافرة على كورنيش الإسكندرية، للوقوف على أسباب وملابسات الحريق الذي تسبب في مصرعها.

وقررت النيابة العامة طلب تحريات المباحث، وتقريري الأدلة الجنائية والحماية المدنية، إلى جانب الاستماع لأقوال شهود العيان، لبيان أسباب نشوب الحريق، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

ووجهت بنقل جثمان الفنانة المتوفاة إلى مشرحة كوم الدكة، والتحفظ عليه تحت تصرفها، لحين صدور القرار النهائي، في الوقت الذي انتهى فيه خبراء الأدلة الجنائية من رفع آثار الحريق وإرسالها إلى المعمل الكيميائي المختص.

وتواصل نيابة المنتزه ثان التحقيق في الواقعة، بعدما تبين أن الوفاة حدثت نتيجة الاختناق بالدخان، فيما لم تُظهر مناظرة الجثمان وجود أي إصابات ظاهرية بخلاف آثار الحريق.

أقوال الشهود

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من الشهود الذين أكدوا أن الفنانة الراحلة أجرت عملية جراحية قبل نحو 10 أيام، وكانت تعاني من صعوبة بالغة في الحركة، مشيرين إلى أن اندلاع الحريق نتيجة اشتعال بعض المواد البلاستيكية داخل الغرفة، ما أدى إلى تصاعد كثيف للدخان، تسبب في محاصرة الفنانة ومنعها من النجاة.

وأضاف شهود العيان بأن زوج الفنانة تمكن من الخروج عبر النافذة وطلب النجدة من الجيران، إلا أن كثافة الدخان وسرعة انتشاره حالت دون إنقاذها، وفشلت محاولات الإسعافات الأولية في إنقاذ حياتها.