فيما احتقى الفنان المصري محيي إسماعيل بعيد ميلاده في نادي نقابة المهن التمثيلية أخيراً بحضور النقيب الفنان الدكتور أشرف زكي، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دخول الفنان الملقب بالقيصر في غيبوبة تامة نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعكة بسيطة

وقطع المخرج السينمائي أشرف فايق نجل شقيق القيصر، بعدم صحة الأنباء المتداولة أخيراً، مؤكداً تعرضه لوعكة صحية بسيطة.

وقال أشرف في تصريحات إعلامية: شعر الفنان محيي اسماعيل ببعض التعب أمس، فقررت الأسرة اصطحابه إلى المستشفى للاطمئنان على حالته، ويخضع الآن لبعض الفحوصات والتحاليل الروتينية فقط، تمهيداً لخروجه واستكمال علاجه في المنزل خلال الساعات المقبلة.

وأضاف محيي إسماعيل بخير، وشعر بتعب بسيط فقط، واصطحبناه للمستشفى لإجراء التحاليل والاطمئنان، ولا صحة نهائياً للحديث عن غيبوبة، وسيخرج قريبًا.

محيي اسماعيل

والقيصر من مواليد مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، ونشأ في أسرة بسيطة، والده كان أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة ويحمل شهادة العالمية مع إجازة التدريس، بينما والدته كانت ابنة عمدة القرية، لديه من الأشقاء 5 صبيان و3 بنات، درس في قسم الفلسفة بكلية الآداب، كما التحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقدم العديد من المسرحيات منها الليلة السوداء، سليمان الحلبي، دائرة الطباشير القوقازية، وعندما عمل في السينما أنجذب لأدوار الشخصيات التي تمر بمشكلات نفسية، فركز طاقته على تجسيد صراعات الإنسان النفسية حتى أصبح متخصصاً في هذه الأدوار الصعبة، بل المُركبة حتى أطلق عليه لقب رائد السايكودراما في مصر، وتم تكريمه في العديد من المحافل الدولية وأبرزها جائزة مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره بفيلم (الإخوة الأعداء)، من أفلامه: (الرصاصة لا تزال في جيبي، خلي بالك من زوزو، الطائرة المفقودة، الإخوة الأعداء، وراء الشمس، الأقمر، دموع الشيطان، إعدام طالب ثانوي).