ليست المعرفة أن يتسع مجال رؤيتنا للعالم فحسب، بل أن نمتلك الشجاعة للنظر إلى أنفسنا بالعمق ذاته الذي ننظر به إلى الأشياء، فقد يعرف الإنسان قوانين الطبيعة، ويفكك أنظمة المجتمع، ويحلل سلوك الآخرين، ثم يعجز عن إدراك التناقضات الكامنة في داخله، وهنا تتجلى المفارقة في أن يتقدم العقل في تفسير العالم، بينما يظل صاحبه عاجزاً عن تفسير نفسه.

إن معرفة الذات ليست ترفاً تأملياً بل ضرورة فكرية وأخلاقية، فلا يكفي أن يفهم الإنسان العالم من حوله بل عليه أن يفحص أفكاره، ويختبر معتقداته، ويسأل إن كانت أفعاله خيرة حقاً، فليس كل ما نؤمن به حقيقة، ولا كل ما نبرره صواباً، ولا كل ما يمنحنا راحة الضمير دليلاً على براءته، وقد لا تكمن المشكلة في عجزنا عن التمييز بين الخير والشر، بل في قدرتنا على تبرير ما نعرف أنه خطأ دون أن نفقد شعورنا بأننا على صواب.

فبعض معتقداتنا ميراث ثقافي، وبعضها استجابة للخوف، وبعضها تصورات ألفناها حتى غدت حقائق لا تقبل المساءلة، لذلك لا يمنح الإيمان فكرة صفة الصواب، ولا يجعلها شيوعها عادلة، ولا يعفينا إخلاصنا لها من اختبار نتائجها، ومن هنا تنشأ قيمة الشك، لا بوصفه إنكاراً لكل شيء بل باعتباره يقظة تحمي العقل من تحويل يقينياته إلى حصون مغلقة أمام الحقيقة.

غير أن الاختبار الأعمق لا يتعلق بما نعتقده فحسب، بل بما نفعله باسم ما نعتقده، فقد نتحدث عن العدالة ونمارس الإقصاء، وندافع عن الحقيقة ما دامت لا تهدد مصالحنا، ونتغنى بالخير ما دام لا يطالبنا بتضحية، فالضمير الذي لا يمتحن قد يتحول من ميزان للأفعال إلى محام عن الأهواء.

الحكمة تبدأ حين نتوقف عن اعتبار أنفسنا استثناء من النقد الذي نوجهه إلى العالم، فالعقل الذي يفحص كل شيء ويستثني صاحبه يظل أسيراً لوهم المعرفة، وربما كان أعظم انتصار للإنسان ألا يثبت دائماً أنه على صواب، بل أن يمتلك الشجاعة لمراجعة نفسه حين تتعارض الحقيقة مع صورته عنها.