في يوم الأربعاء الماضي 23 /9 /2026م احتفلت السعودية وشعبها بذكرى اليوم الوطني، ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله رحمة واسعة- الذي وحّد هذا الكيان بعد مراحل من الفرقة والاضطراب، وأرسى دعائم دولة واصلت مسيرة البناء والتنمية جيلاً بعد جيل.



وعندما يُذكر تاريخ هذه الدولة المباركة وما وصلت إليه من مكانة وحضور وتأثير على المستويين الإقليمي والدولي، فإن ذلك يقود إلى ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه وأمده بالصحة والتوفيق- وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي قدّم رؤية طموحة للمستقبل، وأطلق مشروعات ومبادرات تستهدف مواصلة التنمية وتعزيز مكانة المملكة في مختلف المجالات.



وقد أصبحت المملكة اليوم حاضرة في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، وتسعى عبر سياستها ومبادراتها إلى دعم الاستقرار والتنمية وتعزيز فرص الحوار والتفاهم. وفي عالم تتعدد فيه الصراعات والتحديات، تبرز أهمية توجيه الموارد نحو التنمية والمشروعات والصناعات التي تسهم في تحسين حياة الشعوب، وتعزيز الأمن والرخاء والاستقرار.



ولو نظرنا إلى مسيرة حكام السعودية بدءاً من المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وما أرساه من أسس، ثم ما سار عليه أبناؤه من بعده، لوجدنا مسيرة ممتدة من البناء والتطوير، حتى وصلت المملكة إلى ما نراه اليوم من تقدم في مجالات التعليم والصحة والصناعة والتنمية والبنية التحتية وغيرها.



ويكفي الشعب السعودي اعتزازاً ما تنعم به المملكة من أمن وأمان واستقرار، وما يشهده المجتمع من تلاحم وتعاون، مع تطلع دائم إلى مستقبل أفضل بعون الله وتوفيقه. قال تعالى: «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». وما علينا إلا الحمد والشكر لله تعالى أولاً، ثم تقدير ما بذله ولاة أمرنا من جهود في خدمة الوطن والمواطن والمقيم، وما قدمته المملكة من مبادرات ومساعدات إنسانية وإغاثية لكثير من شعوب العالم عند وقوع الكوارث والأزمات والحروب والزلازل.



ومن فضل الله وكرمه أن شرّف هذه البلاد بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وقد أولت الدولة هذه المسؤولية عناية كبيرة، وسخّرت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن وتطوير المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين ومرافقهما.



وشهد الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة على مدى العقود الماضية مشروعات توسعة وتطوير متواصلة، إلى جانب إنشاء الطرق والأنفاق والجسور وتطوير وسائل النقل والخدمات، بما أسهم في تسهيل وصول القاصدين وتنقلهم وأداء مناسكهم في يسر وطمأنينة.



وعندما تشاهد ما حول الحرم المكي من طرق وأنفاق وجسور، وما تحقق من مشروعات داخل الحرمين وخارجهما، تدرك حجم الجهود المبذولة لخدمة قاصديهما. ويعمل آلاف العاملين في مختلف المجالات على مدار الساعة لتقديم الخدمات، إلى جانب رجال الأمن الذين يسهمون في تنظيم حركة الحشود والدخول والخروج والمحافظة على أمن وسلامة القاصدين.



وتتكامل هذه الجهود مع خدمات النظافة والصيانة والفرش والمرافق المختلفة، ومراوح الرذاذ التي تخفف آثار الحرارة على المصلين، والمظلات في ساحات المسجد النبوي، والسجاد والمصاحف وغيرها من الخدمات التي تُقدّم على مدار الساعة.



وماذا بعد ذلك كله إلا أن نحمد الله ونشكره على ما أنعم به على هذه البلاد، وأن ندعو لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بالتوفيق والسداد، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.



فيا أبناء هذا الوطن، ويا كل مسلم ومسلمة، ادعوا الله أن يحفظ هذه البلاد المباركة، وأن يزيدها عزاً وتمكيناً وأمناً واستقراراً، وأن يوفق القائمين على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأن تستمر مسيرة البناء والتطوير والخدمات بما يحقق راحة الحجاج والمعتمرين والزائرين.



إن ما تقدمه المملكة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة مسؤولية عظيمة وشرف كبير، حملته هذه الدولة بعناية واهتمام، وسخّرت له الإمكانات البشرية والمادية والتقنية، ليبقى هدفها الأسمى خدمة ضيوف الرحمن وتيسير أداء مناسكهم في أمن وطمأنينة.



وفي ذكرى اليوم الوطني، نستحضر مسيرة وطن بدأت بالتوحيد، واستمرت بالبناء والتنمية، وتتطلع اليوم إلى مستقبل أكثر ازدهاراً، مستندة إلى تاريخ راسخ وطموح لا يتوقف، وإلى شعب يعتز بوطنه وقيادته، ويشارك في صناعة مستقبله.